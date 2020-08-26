Мишустин подписал распоряжение о подготовке в Сочи этапа «Формулы-1»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к этапу «Формулы-1» в Сочи. Заезды пройдут 24-27 сентября. При этом, пообещал Мишустин, их участники получат бесплатные визы.

«Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Упрощенный порядок получения въездных документов будет действовать с 21 августа по 31 октября этого года, говорится в сообщении. Он распространится на период подготовки к соревнованиям и сами заезды.

Послабления коснутся пилотов, журналистов, почетных гостей и организаторов.