СМИ: в «Барселоне» подтвердили решение Месси покинуть клуб

Пресс-служба ФК «Барселона» подтвердила появившуюся информацию о том, что ее лидер Лионель Месси принял решение реализовать свое право расторгнуть соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее СМИ стало известно, что спортсмен уже отправил в клуб документ, в котором сослался на прописанную в контракте возможность и уходит из команды. В ответ, по данным пресс-службы, «Барселона» предложила ему остаться и завершить карьеру именно в этом клубе. Также в каталонском ФК не исключили начала судебной тяжбы, если Месси не захочет вести переговоры.

Как, в свою очередь, пишет издание Мarca со ссылкой на инсайдеров, у Мессии всегда были натянутые отношения с нынешним советом директором клуба. Сейчас они стали еще сложнее.

Нападающий играет за «Барселону» с 13 лет, сейчас ему 33 года. За 20 лет он стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл 34 титула. Контракт Месси с каталонским клубом действует до лета 2021 года.