Спасение на последних минутах: матч ЦСКА с «Краснодаром» закончился ничьей
«Краснодар» по итогам матча разместился на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, ЦСКА – на десятой.
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче пятого тура Чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 28-й минуте мяч в ворота «Краснодара» отправил полузащитник Константин Кучаев. Хозяева сравняли счет уже в конце игры, на 80-й минуте, благодаря голу Вандерсона.
Обе команды заработали по одному очку. «Краснодар» разместился на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, ЦСКА – на десятой.