СМИ: «Барселона» получила от Месси официальное уведомление о желании покинуть клуб

Футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что получил от Лионеля Месси официальное уведомление о желании покинуть команду. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее о намерении игрока уйти из клуба писали СМИ Испании и Аргентины. Они отмечали, что Месси планирует воспользоваться одним из пунктов контракта, в котором говорится, что он может покинуть команду в одностороннем порядке в конце любого сезона.

Отметим, что Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. В 2019 году он в шестой раз получил «Золотой мяч». А в конце июня 2020 года он забил свой 700-й гол в карьере.

Футболисту 33 года. Его договор с «Барселоной» истекает летом 2021 года.