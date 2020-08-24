Число задержанных в Париже после финала Лиги чемпионов достигло 83

Полиция задержала 83 человека в Париже после поражения французского клуба «Пари-Сен Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Франции.

«Силы правопорядка предварительно задержали 83 человека», - информирует префектура полиции в Twitter.

Отмечается, что задержания производились в связи с актами насилия и нанесением ущерба городскому имуществу.

Во время пресечения противоправных действий на Елисейских полях, где собрались футбольные фанаты после финала ЛЧ, в котором ПСЖ уступил немецкой «Баварии», полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Болельщики жгли файеры, фейерверки, взрывали петарды, поджигали мусорные урны, били автобусные остановки.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, полицейские продолжают задерживать представителей «небольших агрессивных групп» нарушителей спокойствия в восьмом и седьмом округе Парижа.

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «ПСЖ» со счетом 1:0. Гол в ворота французской команды забил Кингсли Коман.