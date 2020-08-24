Применен слезоточивый газ: на Елисейских полях полиция пытается сдержать сотни футбольных болельщиков
Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях для разгона футбольных болельщиков. Сотни фанатов прибыли на центральную улицу Парижа после проигрыша клуба «Пари Сен-Жермаен» (ПСЖ) германской «Баварии» в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Игра закончилась со счетом 0:1. Решающий мяч в ворота забил воспитанник парижского клуба Кингсли Коман, выступающий за «Баварию».
Болельщики пытаются пробиться на площадь генерала Шарля де Голля, доступ к которой перекрывает полиция. Большинство собравшихся ведут себя спокойно, однако отдельные болельщики поджигают фаеры, взрывают петарды и выкрикивают антиправительственные лозунги, передает ТАСС.
Елисейские поля были предоставлены фанатам на два часа после окончания матча. За порядком там и в районе стадиона «Парк де Пренс» наблюдают три тысячи полицейских и жандармов. В результате стычек правоохранителей с хулиганами после матча задержали несколько человек.