В шестой раз: «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира парижский «ПСЖ». Встреча состоялась в воскресенье, 23 августа, на стадионе «Да Луж» в португальском Лиссабоне.

Финальный матч Лиги чемпионов закончился со счетом 1:0. Единственный мяч за «Баварию» на 59 минуте забил воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман.

Благодаря сегодняшней победе «Бавария» сравнялась по количеству побед в Лиге чемпионов с английским «Ливерпулем». Мюнхенцы были триумфаторами в 1974, 1975, 2001 и 2013 годах.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является мадридский «Реал», на счету которого 13 титулов. На втором месте с семью кубками идет итальянский «Милан».