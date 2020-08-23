Казахстанскую спортсменку увезли на носилках после поражения в UFC

Казахстанскую спортсменку Марию Агапову после поражения на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15 увезли на носилках в больницу. В бою она проиграла американке Шаны Добсон.

«Марии Агаповой сильно досталось в бою против американки Шаны Добсон. Ее увозят на носилках в больницу», - сообщают vesti.kz.

О полученных травмах, их серьезности и состоянии Агаповой пока ничего не известно. Ей пожелали здоровья и быстрого восстановления, чтобы девушка «еще не раз порадовала победами».

Поединок прошел в основном карде турнира, состоявшегося в Лас-Вегасе, штат Невада, и завершился досрочно во втором раунде. Данный проигрыш стал для 23-летней девушки вторым в карьере и первым поражением в рамках UFC. На ее счету девять побед, в том числе одна в UFC – она победила американку Ханну Сайферс.