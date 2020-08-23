Александр Поветкин: «Возможно, это был лучший удар в моей карьере»

Александр Поветкин, ранее ставший временным чемпионом WBC в тяжелом весе после победы над британским боксером Диллианом Уайтом, рассказал про свой поединок.

Спортсмен признался, что не был уверен в таком финале встречи. Он уверил, что, несмотря на несколько нокдаунов, чувствует себя хорошо, так как подобные моменты были отработаны им на тренировках.

Поветкин отметил, что решающий удар боя, принесший ему победу, может являться самым лучшим ударом за всю его карьеру.

«Лучший ли это удар в карьере? Да, возможно, так и есть», - цитирует его Sports.ru.

Российский боксер также добавил, что ему пришлось по душе биться в «Бойцовском саду» в Брентвуде, так как там «понимают бокс».

«Хочу просто еще немного побоксировать», - заключил Поветкин.

Ранее 40-летний россиянин выиграл бой за титул временного чемпиона мира по боксу по версии WBC, отправив в нокаут своего соперника по рингу, 32-летнего Диллиана Уайта.