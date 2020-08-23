«Спартак» одолел «Локомотив» в московском дерби
Матч завершился со счетом 2:1.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
В матче четвертого тура Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) «Спартак» одолел «Локомотив».
Московское дерби на стадионе спартаковцев завершилось со счетом 2:1. Счет в матче открыл защитник «железнодорожников» Мурило, после чего голами отличились футболисты «красно-белых» - нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев.
В пятом туре РПЛ «Спартак» отправится в гости к «Ротору» в Волгоград, «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом» из Грозного.