Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив Уайта

Бой за титул временного чемпиона мира по боксу по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, завершился победой нашего спортсмена.

40-летний российский боксер нокаутировал 32-летнего соперника в пятом раунде, завоевав, таким образом, временный и бриллиантовый пояс WBC. Бой проходил в Брентвуде, графстве Эссекс (Великобритания).

В следующем матче Александру Поветкину предстоит побороться за полноценный пояс чемпиона мира, для чего он выйдет на ринг с действующим обладателем этого титула, британо-ирландским спортсменом Тайсоном Фьюри.