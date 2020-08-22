Спорт Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator Ирина Егорова Спортсмен одержал победу нокаутом во втором раунде. © Фото: vadimnemkov, instagram Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Спортсмен одержал победу нокаутом во втором раунде. «Была задача заставить работать его вторым номером. После того, как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой. Я отправлял Бэйдера на настил еще 3 раза», – сказал Немков Sports.ru Турнир состоялся накануне в Анкасвилле в США. Таким образом на счету 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует