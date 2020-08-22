Россиянин Немков победил Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator
Спортсмен одержал победу нокаутом во втором раунде.
© Фото: vadimnemkov, instagram
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
Спортсмен одержал победу нокаутом во втором раунде.
«Была задача заставить работать его вторым номером. После того, как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой. Я отправлял Бэйдера на настил еще 3 раза», – сказал Немков Sports.ru
Турнир состоялся накануне в Анкасвилле в США. Таким образом на счету 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА.