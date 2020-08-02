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Президента ФИФА не отстранят на время расследования

Анна Берестовая
23:54 02.08.2020
В футбольной федерации заявили об отсутствии законного основания для начала расследования в отношении Инфантино.
Президента ФИФА не отстранят на время расследования
© Фото: Christian Charisius dpa Globallookpress

Президент ФИФА Джанни Инфантино продолжит исполнять свои обязанности во время проведения расследования, инициированного в его отношении прокуратурой Швейцарии. Соответствующая информация была отражена в заявлении, сделанном Международной федерацией футбола в Женеве.

В организации указали, что Инфантино будет, как и прежде, осуществлять сотрудничество с властями на территории Швейцарии и в мире, добавив, что не усматривают реальной основы для предположений о возможности нарушения закона с его стороны.

Ранее в отношении президента ФИФА и Михаэля Лаубера, в настоящий момент являющегося федеральным прокурором Швейцарии и заявившим о предстоящей в скором времени отставке, стартовало разбирательство в связи с проведенными ими несколькими неофициальными встречами.

В футбольной федерации указали, что встречи с прокурором не являлись незаконными, а сам факт их проведения «был полностью логичным» в период расследования прокуратурой Швейцарии более 20 уголовным дел, связанных с ФИФА. В организации указали, что встречи не носили секретного характера и проводились в общественных местах, а также отметили, что целью каждой из них являлось предложение поддержки в расследованиях со стороны федерации.

ФИФА обратили внимание на то, что Инфантино не предложили дать объяснение произошедшего перед началом расследования, а также заявили, что не считают основания для открытия этого расследования существенными и «категорически отрицают» возможность криминальной составляющей.

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