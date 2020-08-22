ЦСКА проиграл «Рубину» в домашнем матче РПЛ

Московский ЦСКА уступил казанскому «Рубину» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

Игра на домашнем стадионе «армейцев» закончилась со счетом 1:2. За хозяев поля забил Никола Влашич, за гостей – Солтмурад Бакаев и Денис Макаров, который отличился в добавленное ко второму тайму время.

В пятом туре РПЛ ЦСКА отправится в гости к «Краснодару», «Рубин» дома сыграет с «Уфой».