«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ
Встреча закончилась со счетом 4:1.
© Фото: Александр Гальперин РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Тамбов».
Встреча закончилась со счетом 4:1. За «Зенит» забивали Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. «Гол престижа» в ворота команды из Санкт-Петербурга забил нападающий тамбовчан Кирилл Панченко.
Также сегодня состоялась встреча тульского «Арсенала» с московским «Динамо». Победу праздновали туляки со счетом 2:0. Дубль оформил Даниил Лесовой, один гол забив с пенальти.