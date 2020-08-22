И там играют: Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао по футболу

Специалист, с которым связан один из самых громких успехов сборной России по футболу – бронза на «Евро-2008», Гус Хиддинк, возглавил команду Кюрасао.

Он всегда любил добиваться успеха с не самыми сильными командами, как это было, например, со сборной Южной Кореи, которую Хиддинк привел к четвертому месту на Чемпионате мира. Кюрасао - популярное туристическое местечко и при этом автономное государство с населением в 160 тысяч человек, которое входит в состав Нидерландов. Многие удивляются, что там есть футбол, однако местная сборная не такая уж слабая: она занимает 80 место в рейтинге FIFA - это выше, чем, например, Израиль, Кипр и Грузия.

Хиддинк приступит к своим обязанностям с 1 сентября. Помогать ему будет бывший игрок сборной Нидерландов Хедвигес Мадуро, получивший пост советника футбольной ассоциации Кюрасао. Об этом сообщает нидерландский FOX Sports.