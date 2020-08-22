«Севилья» в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы

Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер» в финальном матче Лиги Европы УЕФА. Игра проходила в немецком Кельне и завершилась со счетом 3:2. Голами у «Интера» отметились Ромелу Лукаку (5), Диего Годин (35). В «Севилье» же отличились Люк де Йонг (12,33) и Диего Карлос (74).

Испанский клуб в четвертый раз за последние шесть лет выигрывает Лигу Европы. Это лучший показатель турнира. В этом сезоне «Севилью» к победе привел главный тренер Хулен Лопетеги.