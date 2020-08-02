«Возник прокол колеса»: Квят рассказал об аварии на Гран-при Великобритании

Российский гонщик, пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал в соцсетях об аварии, в которую попал на Гран-при в Великобритании «Формулы-1». По его словам, инцидент случился из-за прокола колеса.

«Гонка шла очень хорошо, пока не возник прокол, который закончил наш день», - написал Квят на своей странице в Instagram.

Напомним, четвертый этап чемпионата сезона-2020 завершился в воскресенье, 2 августа, на трассе «Сильверстоун».

Российский спортсмен на 13-м круге гонки попал в серьезную аварию, его машину развернуло на повороте, и он врезался в ограждение. У болида оторвались колеса и повредилось шасси. Сам Квят не пострадал и сам выбрался из машины.