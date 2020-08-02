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От Камчатки до Калининграда: как прошел полумарафон «ЗаБег» в России

Роман Закурдаев
19:32 02.08.2020
Забег проводится уже четвертый год подряд и с каждым разом набирает все большую популярность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Свыше ста тысяч человек стали участниками массового полумарафона «ЗаБег», который объединил более 80 городов России. В полумарафоне бежали как любители, так и профессионалы. В результате организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на самый массовый забег по числу городов-участников.

В Санкт-Петербурге площадь перед Исаакиевским собором едва вместила всех желающих горожан испытать себя в полумарафоне. Но по-настоящему ощутить весь масштаб этого спортивного праздника можно только оказавшись внутри стартового коридора: целое море бегунов единой волной уходит на дистанцию.

В Москве любителей бега собралось еще больше. Кажется, что в погоне за мировым рекордом и званием беговой столицы участвует вся страна. До финиша Московского полумарафона дошли только самые выносливые. И сегодня установлен новый рекорд среди женщин - лучший результат на дистанции в 21 километр.

Одни бегут за секунды, другие просто для себя, выбирая любую из четырех дистанций: 5, 10, 1,5 километра. Но самая популярная дистанция - именно полумарафон, 21 километр. В Петербурге организаторы забега личным примером поддержали его участников. Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу преодолела полумарафонскую дистанцию.

«Я хотела бы поддержать участников, которые ставят мировой рекорд и бегут за свой город. Поскольку меня с Петербургом очень многое связывает, я бегу за него», - рассказала Ксения Шойгу.

Полумарафон «ЗаБег» охватил 85 регионов страны. Он проводится уже четвертый год подряд и с каждым разом набирает все большую популярность. Одна из задач забега – побить рекорд Гиннесса по синхронному (одновременному) старту на полумарафонской дистанции. Впрочем, добежать до заветной медали сегодня можно было и в формате онлайн.

В Приморской столице забег прошел в онлайн-формате. Можно выбрать самый красивый маршрут на свой вкус, включить на телефоне gps-трекер, который запишет результаты вашего бега, и отправляться в путь. В конце дистанции результаты нужно будет показать судье, чтобы почувствовать себя настоящим чемпионом.

Сибиряки любят бег, каждый год в регионе проходит несколько крупных стартов на полумарафонские и марафонские дистанции. В Новосибирске недавно завершили реконструкцию набережной. Велодорожку уже облюбовали бегуны. И, не смотря на то, что участвовать в забеге в онлайн-формате можно где угодно, многие не стали изменять спортивной привычке.

Сегодня, 2 августа, в стране отмечают 90-летие Воздушно-десантных войск. Многие десантники отметили праздник, преодолев полумарафонскую дистанцию. Представители элиты российской армии бежали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и многих других городах.

Сегодня бег объединил людей самых разных возрастов и профессий. Кто-то уже давно заражен духом соревнований, а кто-то впервые надел майку со стартовым номером. В финишном створе каждого участника, где бы не проходил забег, независимо от результата, встречали, как победителя. И победа эта, прежде всего, над собой.

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