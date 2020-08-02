Даниил Квят попал в аварию на этапе чемпионата «Формулы-1»

Российский гонщик, пилот «Альфа Таури» Даниил Квят попал в серьезную аварию на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании.

Гонка прошла на трассе «Сильверстоун» в воскресенье, 2 августа. Даниил Квят на повороте потерял управление и врезался в ограждение.

Сообщается, что на болиде российского спортсмена оторвались два колеса и повредилось шасси.

После инцидента гонщик сам вышел из машины, извинился по рации перед своей командой и сообщил, что с ним все в порядке.

В итоге, Даниил Квят в квалификации в субботу занял 14-е место.