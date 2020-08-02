Самое ожидаемое событие: в Нижнем Новгороде прошел полумарафон «Беги, Герой!»

В воскресенье, 2 августа, в Нижнем Новгороде прошел благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег», который проходит сегодня в большинстве регионов России.

В Нижнем Новгороде четыре тысячи участников пробежали по выбору одну из дистанций: 21,1 километр, 10 километров, 5 или 1 километр.

Полумарафон «Беги, герой!» уже стал традиционным для региона и самым ожидаемым массовым спортивным мероприятием. В 2015 году в нем приняли участие 12,5 тысяч человек. В этом году забег должен был состояться 31 мая, но был перенесен на 2 августа из-за пандемии коронавируса.

«Мы очень рады, что «Беги, герой!» станет первым крупным офлайн-событием, которое пройдет в городе после режима самоизоляции», - рассказала директор полумарафона Наталия Бочарова.

В целях безопасности, в этом году участники бежали без зрителей и с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Маршрут полумарафона был проложен вдоль всех главных достопримечательностей и символов города: стрелки Оки и Волги, Кремля, набережных, старинных храмов и исторических зданий.