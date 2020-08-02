Погода и хорошее настроение: как прошел полумарафон «ЗаБег» в Ростове-на-Дону

Сегодня по всей России стартовал массовый полумарофон «ЗаБег». В общей сложности в забеге участвуют более 80 городов, участвуют как любители, таки и профессионалы.

В Ростове-на-Дону в полумарафоне сегодня бежит полторы тысячи человек - это максимально допустимый предел участников в период пандемии. Старт дан с главной Театральной площади города. Маршрут пролегает по центральным улицам до стадиона Ростов-Арена.

Погода в Ростове-на-Дону отличная. Главная задача бегунов, чтобы остались силы добежать до финиша. По пути следования спортсменов обливают водой из шланга. Такая поддержка в пути очень ободряет, предает сил и энергии.

Также участникам полумарафона на протяжении всего маршрута волонтеры раздают бутылки с водой. Обивание и раздача воды - является традицией на марафонах за границей. В нашей стране она только набирает обороты. Вообще поддержка зрителей для бегунов очень важна.

Общая дистанция полумарафона составляет 21 километр. Для неподготовленного человека такую большую дистанцию пробежать, конечно, сложно. Но нет ничего невозможного: долгожданный финиш и заветная медаль.