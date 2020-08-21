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Поветкин рассказал, что ждет от боя с Уайтом

Валентина Пескова
05:38 21.08.2020
Российский боксер встретится со своим соперником из Великобритании 22 августа, бой пройдет в усадьбе британского промоутера Эдди Хирна.
Поветкин рассказал, что ждет от боя с Уайтом
© Фото: Demian Stringer, Keystoneagency, Zoomapress.com

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя против британца Диллиана Уайта. До встречи остаются считанные дни, поэтому все свободное время российский боксер посвящает тренировкам.

«Я уважаю Диллиана, он хороший боксер. Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю», - цитирует Поветкина «Чемпионат.com».

Поединок в супертяжелом весе между двумя спортсменами состоится 22 августа в Великобритании, в особняке промоутера Эдди Хирна. Зарубежные спортивные эксперты сходятся во мнении, что 32-летний Уайт имеет больше шансов на победу, чем 40-летний Поветкин, и ожидают досрочной победы Уайта в заключительных раундах боя.

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