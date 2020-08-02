«Всей стране будет интересно наблюдать»: тренер Мелешин высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
Тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Мелешин выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин взвешено и осознанно принял решение о переходе в московский клуб. Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».
«Очень хочется верить, что он думал головой, куда он идет и, принимая решение, он все взвесил», - отметил Мелешин.
Он отметил, что если руководство считает, что футболист поможет достичь высоких результатов и поставленных целей, то он нужен команде.
Теперь остается только ждать, как Кокорин встроится в команду и игру, пояснил тренер.
«Всей стране будет очень интересно за этим наблюдать», - добавил Мелешин.
Ранее в «Спартаке» заявили, что контракт с Кокориным подписан. Сам футболист рассказал, что уже провел две тренировки в новом составе.