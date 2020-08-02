Свободный формат: как организовали «ЗаБег» в условиях пандемии во Владивостоке и Новосибирске

Полумарафон «ЗаБег» во Владивостоке проходит в новом формате. Каждый участник может преодолеть свою дистанцию в любом месте и в любое время, получить медаль или же обменять билет на полумарафон в следующем году.

«Была проведена большая работа, чтобы в это непростое время подарить море радостных эмоций любителям спорта, но эпидемиологическая обстановка сложились так, что пришлось отменить старт в привычном виде», – рассказывают организаторы.

С 10:00 до 20:00 можно пробежать дистанцию на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Там будет подготовлена примерная трасса, пит-стопы и место выдачи медалей. В кампус могут попасть только зарегистрированные участники. Зрители на территорию не допускаются.

Похожий формат – организаторы называют его «забег два-ноль» - в Новосибирске. Маршрут и время старта бегуны вольны выбирать самостоятельно. Как и дистанцию: помимо главной - полумарафонской - есть десять, пять и даже полтора километра. Короткий маршрут рассчитан на тех, кто хочет попробовать себя в беге, но пока не очень верит в свои силы. За результатами следят через специальные трекеры.

Владивосток и Новосибирск в этом году не смогут претендовать на звание беговой столицы России, однако отметить свои результаты все же сможет каждый. Всего забег проходит в 80 городах России, участвуют десятки тысяч человек.