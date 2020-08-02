«Готовимся к первой игре»: Кокорин рассказал о переходе в «Спартак»

Футболист Александр Кокорин уже готовится к первой игре за московский «Спартак» и рад, что его переход произошел так быстро. Об этом он рассказал в видеоинтервью на официальном YouTube-канале клуба.

Ранее на сайте «Спартака» появилось сообщение о том, что с Кокориным подписан контракт по схеме «3+1».

«Ощущения отличные, знакомимся с командой, сейчас провел уже вторую тренировку. Все супер. Рад, что все быстро произошло. Подписал и уже в деле, готовимся к первой игре», - сказал нападающий.

По его словам, идет подготовка к первой игре. Кокорина поприветствовал и поздравил главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Сказал: "Ты давно играешь, ты не молодой парень, поэтому, пойдем заниматься"», - отметил футболист.

Права на Кокорина принадлежали петербургскому «Зениту» до конца сезона-2019-2020. С февраля футболист на правах аренды выступал за «Сочи». В десяти матчах он забил семь голов.