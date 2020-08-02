Кокорин официально стал игроком «Спартака»

Футболист Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте клуба.

«ФК "Спартак-Москва" подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме "3+1". 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», - говорится в сообщении.

В клубе напомнили, что концовку прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи», где забил семь мячей в десяти матчах и пробил отметку в 100 голов в профессиональней карьере. До этого игрок выступал за петербургский «Зенит». Кокорин также поучаствовал в 48 матчах за национальную команду и принес сборной 12 голов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о подписании Кокориным контракта со «Спартаком». Однако сам он не подтверждал эти слухи.