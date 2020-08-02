«Сделаем красиво»: Кокорин сделал первое заявление в качество игрока «Спартка»
В Instagram красно-белых появился видеоролик, на котором видно, что нападающий уже надел на себя форму клуба.
© Видео: fcsm_official, Instagram © Фото: fcsm_official, Instagram
Футболист Александр Кокорин сделал первое заявление в качестве игрока столичного «Спартака», с которым спортсмен в воскресенье, 2 августа, подписал контракт.
«Привет! Сделаем красиво», - сказал Кокорина на видео, размещенном на странице красно-белых в Instagram.
При этом нападающий уже облачился в форму своего нового клуба.
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3+1». При этом 29-летний нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.