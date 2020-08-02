В полумарафоне «Забег» в Москве победу одержал призер Универсиады

Победителем Московского полумарафона «ЗаБег» стал бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5000 метров Ринас Ахмадеев. Дистанцию в 21,1 километра он преодолел за час четыре минуты и 24 секунды.

На втором месте оказался Искандер Ядгаров с результатом час четыре минуты и 37 секунд. Третье место досталось Николю Чавкину, который уступил Ядагрову три секунды.

В полумарафоне участвуют более 80 городов России и десятки тысяч человек. Участники стартовали в 9:00 по мск. Город, который покажет лучшую скорость и массовость, получит звание беговой столицы России.