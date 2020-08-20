Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Валентина Пескова
01:06 20.08.2020
Матч за главный трофей на клубном уровне в Европе состоится 23 августа в Лиссабоне, а французский клуб сыграет в этой стадии турнира впервые в своей истории.
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
© Фото: Peter Shatz Pool Globallookpress

Обыграв французский «Лион», немецкая «Бавария» вышла в финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Полуфинал проходил в Лиссабоне и завершился со счетом 3:0.

Забитыми мячами в ворота отличились Серж Гнабри (2 гола) и Роберт Левандовский.

В финале «Баварии» придется встретиться с еще одним французским клубом - «Пари Сен-Жермен», который дошел до этой стадии турнира впервые в своей истории.

Матч за титул победителя Лиги чемпионов состоится так же в Лиссабоне 23 августа. За 65 лет, которые насчитывает история Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, французский и баварский клубы разыграют между собою главный трофей соревнований только во второй раз.

Впервые команды Франции и Германии встретились в финале Лиги чемпионов в 1976 году, поединок между «Баварией» и «Сент-Этьен» закончился со счетом 1:0.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
01:06 Спорт
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
22:55 В стране и мире
В ОПЕК+ нашли признаки улучшения ситуации на рынке нефти
21:08 В стране и мире
США объявили о приостановке или прекращении трех соглашений с Гонконгом
20:38 В стране и мире
Премьеры РФ и Белоруссии договорились работать над снятием ограничений на пересечение границы
19:17 В стране и мире
Минобороны Белоруссии усилит средства обороны близ границ с Литвой и Польшей
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Румынский певец снял в прямом эфире свою гибель под колесами поезда
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.