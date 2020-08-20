«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Обыграв французский «Лион», немецкая «Бавария» вышла в финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Полуфинал проходил в Лиссабоне и завершился со счетом 3:0.

Забитыми мячами в ворота отличились Серж Гнабри (2 гола) и Роберт Левандовский.

В финале «Баварии» придется встретиться с еще одним французским клубом - «Пари Сен-Жермен», который дошел до этой стадии турнира впервые в своей истории.

Матч за титул победителя Лиги чемпионов состоится так же в Лиссабоне 23 августа. За 65 лет, которые насчитывает история Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, французский и баварский клубы разыграют между собою главный трофей соревнований только во второй раз.

Впервые команды Франции и Германии встретились в финале Лиги чемпионов в 1976 году, поединок между «Баварией» и «Сент-Этьен» закончился со счетом 1:0.