«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Азмуна
Встреча закончилась со счетом 2:1.
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл футболистов московского ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев дублем отметился иранский нападающий Сердар Азмун. За ЦСКА забил хорватский полузащитник Никола Влашич.
«Зенит» с девятью очками возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА, имеющий на данный момент в копилке шесть баллов, занимает пятую сточку.
В следующем туре 22 августа «Зенит» сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА – с «Рубином».