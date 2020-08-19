Фетисов пожелал Гончару продолжить карьеру тренера

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что Сергею Гончару стоит продолжить тренерскую карьеру.

По словам Фетисова, уникальная профессия тренера за короткий промежуток времени многому научила его и позволила в том числе стать успешным руководителем в российском спорте.

«Если Сергей сумел влюбиться в эту профессию, надо обязательно двигаться в этом направлении дальше. Этого и хочу ему пожелать», - приводит ТАСС слова Фетисова.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» ранее объявил о том, что три тренера, среди которых Гончар, покинут штаб команды после вылета из Кубка Стэнли. Прославленный российский хоккеист входил в тренерский штаб «Питтсбурга» с 2017 года.