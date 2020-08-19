Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже после выхода клуба в финал Лиги Чемпионов
В матч 1/2 финала парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.
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Болельщики футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили массовые беспорядки в Париже по случаю выхода команды в финал Лиги чемпионов.
После победного матча фанаты буквально заполонили Елисейские поля, где использовали файеры и дымовые шашки.
Чтобы разогнать агрессивных любителей футбола правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Матч 1/2 финала состоялся вечером во вторник,18 августа. Парижский клуб разгромил немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.
В истории «ПСЖ» это первый выход в финал Лиги Чемпиоонов.