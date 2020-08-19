ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Французский клуб Пари Сен-Жермен в первый раз за всю историю участия в футбольной Лиге чемпионов примет участие в финальных играх чемпионата. Путевку в следующий тур команде обеспечила победа над «РБ Лейпцигом» в полуфинальной встрече.

Матч с немецким клубом, проходивший в Лиссабоне, окончился со счетом 3:0. Автором первого гола на 13-й минуте стал защитник ПСЖ Маркиньос. Укрепить преимущество удалось хавбеку Анхелю Ди Мария на 42-й минуте игры и, наконец, последний мяч забил защитник Хуан Бернат на 56-й минуте.

В следующем немецко-французском полуфинале на поле встретятся «Бавария» и «Лион». Игра состоится в 22:00 по московскому времени 19 августа.