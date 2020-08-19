Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко

Новый бой российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может провести до конца 2020 года, заявил руководитель промоушена Bellator Скотт Кокер.

По его мнению, проведение поединка будет зависеть на прямую от снятия ряда ограничений из-за пандемии коронавируса, в частности, возможностей для зрителей посетить бой именно на трибунах.

«Без зрителей поединок Федора будет просто невозможно провести», – цитирует Кокера ТАСС.

На счету Федора Емельяненко 45 боев , из которых в 39 спортсмен одержал победу. Один из последних его поединков состоялся в декабре 2019 года, когда он техническим нокаутом победил американца Куинтона Рэмпейджа Джексона.