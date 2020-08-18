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«Краснодар» обыграл «Арсенал» из Тулы в рамках РПЛ

Кирилл Васин
22:13 18.08.2020
В следующем туре краснодарцы отправятся в гости к «Уралу» из Екатеринбурга, «Арсенал» сыграет с «Динамо» из Москвы.
«Краснодар» обыграл «Арсенал» из Тулы в рамках РПЛ
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение тульскому «Арсеналу» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Быки» одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились крайний защитник Сергей Петров в первом тайме и центральный нападающий Маркус Берг – во втором.

В следующем туре краснодарцы отправятся в гости к «Уралу» из Екатеринбурга, «Арсенал» сыграет с «Динамо» из Москвы.

Также сегодня, 18 августа, «Тамбов» нанес поражение «Химкам» со счетом 1:0. Матч прошел в Саранске, где вынужденно играют тамбовчане. Гол забил Валерий Чуперка. В матче был удален защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко за умышленный удар в адрес футболиста «Химок».

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