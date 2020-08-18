Волевая победа: «Сочи» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Сочи» одержал победу над казанским «Рубином», уступая в счете по ходу матча.

Игра завершилась со счетом 3:2. За сочинцев голами отметились Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Иван Миладинович. Среди футболистов «Рубина» отличились Иван Игнатьев (с пенальти) и Денис Макаров. Четыре гола из пяти в данном матче были забиты после перерыва.

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к волгоградскому «Ротору», «Рубин» же сыграет на выезде с ЦСКА из Москвы.