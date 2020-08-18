Главный судья матча «Спартак» - «Сочи» отстранен на неопределенный срок

Один из арбитров игры первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» Василий Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок по решению судейского комитета. Об этом рассказал генсекретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Такое решение было принято в рамках расследования, проведенного в отношении Василия Казарцева и Алексея Еськова после признания нескольких ошибок, допущенных ими на игре 9 августа.

Оба арбитра прошли проверку на детекторе лжи и, по словам Алаева, оказали сотрудничество в процессе расследования.

Деятельность судей была раскритикована после матча «Спартак» - «Сочи», завершившегося ничьей со счетом 2:2. В частности, неверным было признано назначение пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун продемонстрировал достаточно негативную реакцию на произошедшее, в один момент даже объявив о возможном снятии клуба с игр РПЛ.

В ответ на это Алаев обратился в комитет по этике РФС для оценки высказываний Федуна, отметив, что союз будет не только прикладывать усилия для обеспечения честной игры, но и планирует защищать репутацию своих арбитров.