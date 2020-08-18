«Барселона» объявила об отставке главного тренера
В последнем матче испанский клуб проиграл немецкой «Бавария» со счетом 8:2.
© Фото: Simon Carlton, imago sportfotodienst, Globallookpress
В пресс-службе «Барселоны» заявили, что действующий главный тренер футбольного клуба Кике Сетьен отправляется в отставку.
На последней игре, проведенной испанской командой под наставничеством Сетьена, «Барселона» проиграла немецкому клубу «Бавария» с разгромным счетом 8:2.
Согласно информации Sport.ru, следующим должность главного тренера, возможно, займет голландец Рональд Куман, которого накануне заметили в аэропорту Барселоны.