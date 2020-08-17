В России отменили летнюю Спартакиаду-2020

Министерство спорта России приняло решение об отмене летней Спартакиады школьников в 2020 году.

«В условиях пандемии коронавируса проведение стартов потребовало бы дополнительных финансовых и организационных затрат от регионов, поэтому министерство приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в сложившейся эпидемиологической обстановке всех участников пришлось бы тестировать на COVID-19, а в случае обнаружения инфекции - помещать на карантин.

Ранее Спартакиада по 49 видам спорта была запланирована на март текущего года, однако из-за вспышки коронавируса была перенесена на август.

На данный момент в России ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась - за минувшие сутки диагностировано менее пяти тысячи случаев заражения.