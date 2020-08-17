Спорт «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы Анна Берестовая Испанский клуб одержал победу над английской командой со счетом 2:1. © Фото: Marius Becker, globallookpress Футбольный клуб «Севилья» завоевал возможность побороться за первенство в финале Лиги Европы, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче. Матч был окончен со счетом 2:1, обеспечившим выход испанцев на следующую стадию чемпионата. Первый гол в игре, забитый еще на девятой минуте, принадлежал английской команде. Позже «Севилья» сравняла счет благодаря мячу, забитому Сусо на 26-й минуте матча. Последний же гол, определивший победителя встречи, был реализован на 78-й минуте Люком де Йонгом. На следующем этапе футбольной Лиги «Севилья» сыграет против клуба «Интернационале». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует