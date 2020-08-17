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«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы

Анна Берестовая
00:27 17.08.2020
Испанский клуб одержал победу над английской командой со счетом 2:1.
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы
© Фото: Marius Becker, globallookpress

Футбольный клуб «Севилья» завоевал возможность побороться за первенство в финале Лиги Европы, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче.

Матч был окончен со счетом 2:1, обеспечившим выход испанцев на следующую стадию чемпионата.

Первый гол в игре, забитый еще на девятой минуте, принадлежал английской команде. Позже «Севилья» сравняла счет благодаря мячу, забитому Сусо на 26-й минуте матча. Последний же гол, определивший победителя встречи, был реализован на 78-й минуте Люком де Йонгом.

На следующем этапе футбольной Лиги «Севилья» сыграет против клуба «Интернационале».

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