«Барселона» опровергла информацию о желании Месси покинуть клуб

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил, что его знаменитый капитан и нападающий Лионель Месси не намерен уходить из команды. Информацию о том, что легендарный спортсмен покинет клуб до истечения срока своего контракта, опубликовал журналист издания Esporte Interativo в своем Twitter.

Корреспондент сообщил, что контракт футболиста истекает в 2021 году, однако Месси якобы хочет уйти из команды уже сейчас. Руководство клуба официально объявило, что ничего подобного от самого Лионеля Месси не слышало.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» была разгромлена «Баварией» со счетом 2:8. Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.