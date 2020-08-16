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Боец Миочич сохранил титул чемпиона в UFC в тяжелом весе

Виктория Ивашечкина
09:59 16.08.2020
На счету у 37-летнего спортсмена 20 побед и три поражения.
Боец Миочич сохранил титул чемпиона в UFC в тяжелом весе
© Фото: stipemiocic, Twitter

Американский боец Стипе Миочич одержал победу над Даниэлем Кормье. Тем самым, спортсмен сохранил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Поединок прошел на турнире UFC 252, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 августа.

Стипе Миочич одержал победу единогласным решением судей. Боец провел свой 23-й бой в смешанных единоборствах (ММА). На счету у 37-летнего спортсмена 20 побед и три поражения.

При этом 41-летний Кормье потерпел свое третье поражение в ММА при 22 победах, пишет ТАСС.

Кормье и Миочич провели третий очный поединок. В 2018 году состоялся первый, победу нокаутом на котором одержал Кормье. Во втором поединке в августе 2019 года техническим нокаутом победил Миочич.

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