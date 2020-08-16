Тарасова рассказала о перспективах Трусовой и Косторной после ухода от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила спортивное будущее фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной после ухода от тренера Этери Тутберидзе.

Тарасова подчеркнула, что обе спортсменки «своих позиций не сдадут».

«Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», - отметила заслуженный тренер в интервью RT.

При этом, по словам Тарасовой, следующий сезон будет непростым для обеих фигуристок. Она объяснила это тем, что в России много сильных и талантливых спортсменок.

«Олимпийский год — это всегда сложно. Это большая ответственность, более жесткая конкуренция», — подчеркнула она.

Александра Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, покинула группу тренера Этери Тутберидзе в мае этого года. В конце июля такое же решение приняла чемпионка Европы Косторная. Теперь обе фигуристки будут заниматься под руководством Евгения Плющенко.