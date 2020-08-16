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В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Иван Линдеманн
12:19 16.08.2020
Игрок внезапно потерял сознание, у него начались судороги. Молодого человека доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.
В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

Во время тренировки в Москве умер 17-летний футболист. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что трагедия произошла в субботу, 15 августа, на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево». Игрок внезапно потерял сознание, у него начались судороги. Молодого человека доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

Как рассказал РИА Новости президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, игрок относился к Детско-юношеской спортивной школе № 80.

По данным ТАСС, в настоящее время в причинах смерти спортсмена разбирается Российский футбольный союз.

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