В Москве во время тренировки умер 17-летний футболист

Во время тренировки в Москве умер 17-летний футболист. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что трагедия произошла в субботу, 15 августа, на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево». Игрок внезапно потерял сознание, у него начались судороги. Молодого человека доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

Как рассказал РИА Новости президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, игрок относился к Детско-юношеской спортивной школе № 80.

По данным ТАСС, в настоящее время в причинах смерти спортсмена разбирается Российский футбольный союз.