«Лион» впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Лион» стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов, обыграв английский «Манчестер Сити». Матч, который состоялся в Лиссабоне, завершился со счетом 3:1 в пользу французов.

В составе «Лиона» голами отметились Максвелл Корне на 24-й минуте и Мусса Дембеле (79-я и 87-я минуты встречи). У англичан отличился Кевин де Брсйне (69-я минута).

Стоит отметить, что французский клуб вышел в полуфинал ЛЧ впервые за десять лет. До этого лучшим его результатом в Лиге был выход в 1/2 финала в сезоне-2009/10.

Теперь «Лиону» 19 августа предстоит встреча с мюнхенской «Баварией», разгромившей в пятницу испанскую «Барселону» со счетом 8:2.