Шлеменко рассказал, с чего начать занятия по ММА

Родителям, которые хотят, чтобы их дети занимались смешанными единоборствами, лучше сразу отдавать своих отпрысков в секции любительского MMA, также хорошими вариантами будут армейский рукопашный бой (АРБ) и боевое САМБО. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал известный российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко

«Дети спокойно могут заниматься смешанными единоборствами и с 12 лет уже выступать на соревнованиях. Смешанные единоборства в том виде, в котором они сейчас есть, любительские, они лучше всего подходят для того, чтобы начать заниматься MMA. А так, это все индивидуально. Все зависит от человека только», - сказал спортсмен.

Шлеменко при этом добавил, что у него базой являются тайский бокс и армейский рукопашный бой.

«Например, у меня база - тайский бокс, тоже неплохо подходит. Плюс у меня армейский рукопашный бой - это один из смешанных стилей. Боевое САМБО. Но на самом деле, если разобраться, то очень много видов. Я бы выделил армейский рукопашный бой и боевое САМБО. Считаю, что они очень хорошо подходят, чтобы начать карьеру в ММА», - заключил он.

Ранее другой знаменитый российский боец, действующий чемпион UFC Петр Ян рассказал, где бы он хотел провести свой следующий бой, а также ответил на вопрос о том, есть ли у него планы завоевать еще один чемпионский пояс в рамках UFC.