Тренер «Барселоны» назвал унизительным поражением матч с «Баварией»

Футбольный клуб «Барселона» потерпел унизительное и болезненное поражение от мюнхенской «Баварии». Такое заявление сделал главный тренер каталонской команды Кике Сетьен.

«Мне больно от такой тяжелой неудачи. То, как это произошло, было чрезвычайно болезненно. Я сейчас беспокоюсь не о своем будущем, а о поражении, которое было очень болезненным для клуба и болельщиков», - цитирует Сетьена Marca.

Также он заявил, что пока рано думать о том, останется он в клубе или нет. По словам Сетьена, данное решение принимает не он.

«Я знаю, что доверие к тренеру падает, когда происходит что-то подобное. Но сейчас меня это не беспокоит. Мы должны принять поражение так, как оно есть. Нас обыграла очень хорошая команда», - сказал тренер.

Сетьен признал, что на протяжении всего матча, не считая первых минут, «Бавария» играла явно лучше «Барселоны».

Напомним, что игра состоялась накануне и завершилась со счетом 2:8 в пользу «Баварии». После этого сообщалось, что Сетьен был снят с должности тренера каталонцев.