Врач назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

Старение мозга может происходить не только у людей пожилого возраста, но и у молодежи. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что у молодых граждан изменения в этом органе чаще всего происходят из-за стресса, отсутствия правильного и подвижного образа жизни.

«Сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать», - это первый совет Мясникова, который он дал в эфире телеканала «Россия 1».

Также врач рекомендовал правильно питаться и чаще есть морепродукты с полиненасыщенными жирными кислотами.

Следующий способ побороть старение мозга - регулярные физические нагрузки.

«Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать», - отметил специалист.

И еще один способ - отказ от вредных привычек. Мясников сообщил, что, например, курение в итоге может привести к деменции.