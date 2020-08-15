«"Барселона" достигла дна»: Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от «Баварии»

Футбольному клубу «Барселона» нужны перемены как в тренерском, так и в игровом составах. Соответствующее заявление сделал защитник каталонской команды Жерар Пике после разгромного поражения «Барсы» от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов UEFA.

«Ужасный матч, чувствую себя ужасно. Так нельзя выступать в Европе. Это случается уже не впервые. Команде нужны перемены, и это касается не только тренера или игроков. Не хочу ни на кого указывать. Клуб нуждается в кардинальных изменениях», - прокомментировал футболист.

Пике добавил, что если в команду должна прийти свежая кровь для изменения положения дел, то он готов уйти из нее первым.

«Теперь мы достигли дна. Думаю, что мы должны подумать и решить, что лучше для "Барсы", подумать о самом главном», - приводит слова Пике издание Goal.

Напомним, матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария», который проходил 14 августа на стадионе «Да Луш» в португальском Лиссабоне, закончился полным разгромом каталонцев. Встреча завершилась со счетом 2:8 в пользу мюнхенских футболистов.